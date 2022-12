Motorista ‘sobra’ com carro em curva e causa acidente com duas motos na BR 317

A solenidade de diplomação realizada na sede do Tribunal Regional Eleitoral do Acre, escreve mais um capítulo na história política do Estado, entregando nas mãos dos políticos eleitos e reeleitos, a confirmação do sonho em poder trabalhar para quase um milhão de pessoas.

O presidente do TER no Acre, Desembargador Francisco Dijalma, entregou os diplomas aos eleitos para o mandato 2023/2026. Em seu discurso, o Desembargador Francisco Djalma destacou que o engajamento de todas as instituições federais, estaduais e municipais foi fundamental para que o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Acre cumprisse com êxito não apenas com o seu dever de organizar as eleições, mas, também, a missão de promover a lisura do processo eleitoral, exercendo, de forma efetiva, seu papel fundamental de guardião da normalidade e da legitimidade das eleições, indispensáveis para o aperfeiçoamento e consolidação do Estado Democrático de Direito.

“Assim, foi assegurado ao eleitor acreano, principal personagem do processo eleitoral, a plena manifestação de sua vontade, pelo exercício do voto, proporcionando-lhe eleições livres, seguras, transparentes e rápidas, a mais célere em totalização dos últimos anos”, disse o Des. Francisco Djalma.

Já o deputado agora diplomado, Tadeu Hassem, eleito pelo partido Republicanos com 6.175 votos, falou da data considerada especial em sua vida, onde o povo do Acre lhe concedeu esse mandato, que será dedicado à aqueles que acreditaram no seu projeto e sabe da responsabilidade a partir de fevereiro de 2023.

“Faço um compromisso com o povo, de cuidar cada vez mais do meu Acre. Esse com certeza é o diploma mais importante da minha vida e quero dedicar em primeiro lugar, a Deus e em seguida, toda minha família, em especial minha esposa, filhos e minha irmã, Fernanda Hassem que vieram para esse momento único”, destacou Tadeu.

Tadeu falou com carinho da regional do Alto Acre, onde recebeu a maioria dos votos, em especial Brasiléia, sua cidade natal. “Estaremos trabalhando para todo o Acre, mas, terei uma visão especial para a minha regional. Temos muito pra fazer e quero dedicar o possível para que tenhamos uma ligação muito importante com a Assembleia Legislativa e com o Governo, visando melhorias em todas as áreas”, finalizou.

Veja vídeo:

Candidatos eleitos nas últimas eleições foram diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral do Acre (TRE-AC), nesta quinta-feira, 15. Foto: Diego Gurgel/Secom

Veja a lista completa de deputados estaduais eleitos no Acre:

Nicolau Junior (Progressistas) – 16.636 votos

Maria Antônia (Progressistas) – 10.485 votos

Emerson Jarude (MDB) – 8.540 votos

Manoel Moraes (Progressistas) – 8.479 votos

Gilberto Lira (União) – 8.407 votos

Clodoaldo Rodrigues (Republicanos) – 8.227 votos

André da Droga Vale (Podemos) – 8.157 votos

Pedro Longo (PDT) – 7.732 votos

Tchê (PDT) – 7.390 votos

Fagner Calegário (Podemos) – 7.112 votos

Luiz Gonzaga (PSDB) – 6.680 votos

Whendy Lima (União) – 6.673 votos

Tadeu Hassem (Republicanos) – 6.175 votos

Adailton Cruz (PSB) – 6.157 votos

Drª Michelle Melo (PDT) – 5.990 votos

Edvaldo Magalhães (PCdoB) – 5.822 votos

Afonso Fernandes (PL) – 5.731 votos

Antonia Sales (MDB) – 5.720 votos

Tanizio Sá (MDB) – 5.703 votos

Chico Viga (PDT) – 5.601 votos

Gene Diniz (Republicanos) – 5.512 votos

Arlenilson Cunha (PL) – 5.471 votos

Pablo Bregense (PSD) – 5.386 votos

Eduardo Ribeiro (PSD) – 4.810 votos

