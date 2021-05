Motorista perde controle de caminhão após desviar de moto que parou na Via Verde

Com o impacto, o carro ficou parcialmente destruído e o condutor precisou receber atendimento médico

POR ITHAMAR SOUZA

Um motorista que não teve o nome divulgado ficou ferido em um grave acidente de trânsito, na manhã deste sábado (8), na Via Verde, próximo aos Correios, na região do Amapá, em Rio Branco.

Segundo informações de populares, o motorista trafegava em um veículo modelo Agrale, de cor branca, no sentido terceira ponte/Upa do Segundo Distrito de Rio Branco, quando foi surpreendido por um motociclista que acabou freando no meio da pista. Para evitar a colisão, o motorista do caminhão acabou jogando o veículo para o lado do acostamento e em seguida perdeu o controle, batendo em uma poste de energia elétrica.

Com o impacto, o carro ficou parcialmente destruído e o condutor precisou receber atendimento médico. O motociclista fugiu do local.

Motoristas que passavam acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e prestou os primeiros socorros ao condutor e encaminhou ao pronto-socorro de Rio Branco em estado estável.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também esteve no local do acidente e isolou a área para a perícia. O veículo do motorista foi removido por um guincho após o trabalho pericial.

