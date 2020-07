Por meio do rastreador do veículo, policiais do 1º Batalhão conseguiram encontrar o carro e a vítima

Um motorista de aplicativo, que não quis revelar a identidade, viveu momentos de pânico e intenso terror em Rio Branco.

O profissional foi sequestrado por criminosos na madrugada de ontem segunda-feira (13), após ser acionado para fazer uma corrida.

Ao chegar ao local, o motorista de 25 anos foi rendido e colocado no bagageiro do carro. A partir daí o trio passou a circular por vários bairros da cidade na tentativa de executar membros de facções rivais.

Em algumas áreas, na região do calafate, os bandidos chegaram a efetuar disparos. O drama do motorista só chegou ao fim por volta das 15h30 de segunda-feira.

O carro foi abandonado com o profissional preso no bagageiro no ramal do riozinho, localizado no quilômetro 17 da Estrada Transacreana.

Por meio do rastreador do veículo, policiais do 1º Batalhão conseguiram encontrar o carro e a vítima.

Na tarde de ontem segunda-feira (13), o jovem registrou a ocorrência do caso na Delegacia de Flagrantes (Defla). O crime será investigado na Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões da Polícia Civil.

