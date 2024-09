Motorista bate em moto, arremessa motociclista para fora de ramal e acaba preso

Tanto o piloto quanto o garupa da moto foram arremessados para fora do ramal e caíram dentro de um boeiro, que fica às margens da estrada

Ithamar Souza, ContilNet

O motociclista Jocicleiton Teixeira dos Santos, 22 anos, ficou ferido após ser jogado para fora do ramal na tarde deste sábado (22), no km 8 do Ramal Granada, na zona rural de Acrelândia, no interior do Acre.

Segundo relatos das vítimas, Jocicleiton estava com a família na casa de sua mãe, no Ramal do Bigode, quando precisou sair com uma motocicleta modelo Titan, de cor azul, para comprar combustível em outra residência no Ramal Granada, junto com outro homem.

No km 8, na subida de uma ladeira, uma caminhonete modelo Hilux, de cor vermelha, surgiu de forma inesperada e entrou na contramão, provocando a colisão com a motocicleta de Jocicleiton.

Com o impacto, tanto o piloto quanto o garupa da moto foram arremessados para fora do ramal e caíram dentro de um boeiro, que fica às margens da estrada. O homem que estava na garupa não sofreu ferimentos graves e conseguiu anotar a placa, a cor e o modelo da caminhonete. Em uma área com sinal de celular, as vítimas conseguiram pedir ajuda ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e também solicitar apoio policial.

Uma ambulância de suporte básico foi acionada e esteve no local, onde os primeiros atendimentos foram prestados a Jocicleiton, que apresentava suspeita de fratura nas duas clavículas. Em seguida, ele foi levado para a Unidade Mista de Acrelândia e, posteriormente, encaminhado ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Com as informações sobre a caminhonete, a Polícia Militar fez buscas na região e encontrou o proprietário em um bar. Ele recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Acrelândia para os procedimentos cabíveis.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários