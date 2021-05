VÍDEO: Motor de carro incendia e vendedor quase perde tudo em Brasiléia

Um vendedor ambulante quase perdeu a vida e todos seus produtos que iria iniciar a venda nesta sexta-feira, dia 28, por volta das 8h00. O seu veículo, um Chevrolet/Blazer, se deslocava pela parte central da cidade de Brasiléia quando iniciou um incêndio pelo motor.

Segundo foi apurado, o motorista (não identificado), se deslocava para a parte alta da cidade por dentro do Parque Centenário, quando percebeu que saia fumaça pelo capô do veículo. Em um certo momento, o mesmo quase entrou em pânico pelo fato das portas e vidros não abrirem.

Fato esse devido o sistema elétrico do veículo entrar em curto, mas abriu as portas logo em seguida, fazendo com que conseguisse sair e em seguida, abrir a porta traseira e salvar seu material que iria vender e tirar seu sustento.

Com ajuda de terceiros, foi possível salvar toda a roupa e uma mulher ligou para os bombeiros que chegaram momento depois. Mesmo com agilidade para chegar no local, o veículo já estava com grande parte consumida pelas chamas.

O motorista teria relatado aos bombeiros que teria escutado um estalo de dentro do compartimento do motor e logo em seguida, as chamas começaram a tomar conta do motor e partindo para a boleia, não deixando tempo para que usasse o extintor.

Em primeira vista, tudo leva a crer que o incêndio foi motivado pela parte elétrica que entrou em curto. A perca que foi total e o prejuízo ainda está sendo levantado.