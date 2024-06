Motociclista não habilitado provoca acidente na Baixada da Sobral

Leandro Conceição da Silva, de 19 anos, sofreu ferimentos após provocar um grave acidente de trânsito no início da tarde deste domingo (9) na Avenida Sobral, no bairro Sobral, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco. Leandro, que não possuía habilitação, tentou realizar uma ultrapassagem em local proibido e colidiu com um veículo.

De acordo com as autoridades de trânsito, Leandro conduzia uma motocicleta Honda Fan, de cor preta e placa SQQ-3F30, em alta velocidade no sentido centro-bairro. Ele tentou ultrapassar um carro modelo HB20, de cor branca e placa OVG-9944, que estava sendo conduzido por uma mulher acompanhada de seu marido e dois filhos. A motorista do HB20 havia sinalizado para entrar à esquerda no bairro Sobral, quando Leandro colidiu violentamente na lateral do veículo.

O impacto foi tão forte que o motociclista foi arremessado cerca de 10 metros do ponto da colisão, enquanto a moto ficou jogada na calçada da outra via. Apesar da gravidade do acidente, Leandro teve apenas escoriações leves. A motorista do HB20 permaneceu no local e prestou assistência ao jovem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou rapidamente ao local e encaminhou Leandro para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Baixada da Sobral. Ele estava em estado de saúde estável.

A motorista do HB20 passou pelo teste do bafômetro, que confirmou que ela não havia ingerido álcool. Policiais militares do Batalhão de Trânsito isolaram a área para realizar os trabalhos de perícia. Após a análise, o HB20 foi liberado. A motocicleta, apesar de estar com o paralama traseiro cortado próximo à placa, também foi liberada.

Em conversa com os militares do Batalhão de Trânsito, a reportagem apurou que o proprietário da moto receberá multas por ter emprestado o veículo a uma pessoa não habilitada. Leandro deverá arcar com os prejuízos causados ao carro, e caso não tenha condições, o dono da motocicleta poderá ser acionado judicialmente para ressarcir o proprietário do HB20.

Os dois filhos do casal que estavam no carro ficaram muito assustados com o acidente. O mais velho chegou a chorar ao ver o dano causado ao veículo pela violenta colisão.

