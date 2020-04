Deram entrada no hospital regional Raimundo Chaar em Brasiléia, o condutor de uma moto identificado como Alexandro de Moura Silva (22), juntamente com um menor de 17 anos, ambos socorridos por uma equipe do SAMU da cidade de Epitaciolândia, após se envolverem em um acidente por volta das 18h30 desta quarta-feira, dia 29.

Segundo foi apurado no comando do 5º Batalhão da Polícia Militar no local, Alexandro estaria trafegando em alta velocidade na Avenida Manoel Marinho em alta velocidade, sentido trevo, quando o menor tentava atravessar de bicicleta.

O choque fez com que os dois fossem lançados pela Avenida, sofrendo escoriações pelo corpo. o local foi isolado pelos policiais militares que prestaram apoio aos socorristas. Não foi informado se o condutor da moto passou pelo teste do hetilômetro (bafômetro), já que apresentava ter ingerido bebida alcoólica.

O caso está nas mãos das autoridades policiais e de trânsito. Os envolvidos receberam os primeiros socorros no hospital e não foi informado se teria a necessidade da transferência de algum para a Capital. Ambos estariam consciente somente reclamando de dores pelo corpo.

