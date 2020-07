O rapaz encontra-se em estado delicado, teve duas paradas respiratórias e foi reanimado pelo dono do HB 20 que ele bateu que é médico e por uma outra médica que passava pelo local, eles ficaram se revezando reanimando o paciente até a chegada da ambulância 01 do SAMU.

Com Ronaldo Guerra

Motoboy de 22 anos invade sinal vermelho e colide em cheio com HB 20.

O entregador de app fugia de uma perseguição de um condutor de um carro preto que o mesmo havia batido de raspão no retrovisor o motorista que perseguia o jovem se evadiu após o acidente.

O acidente aconteceu por volta de 9 horas da noite de sábado, o motoboy Denílson da Silva Cunha, 22 anos, trafegava pela avenida nações unidas próximo ao colégio estadual Neutel Maia, quando bateu de raspão no retrovisor de um veículo preto.

O proprietário do veículo saiu em perseguição ao rapaz, nervoso, fugindo da ira do condutor que tentava lhe atropelar furou o semáforo no cruzamento da avenida nações unidas com rua Pernambuco colidiu em cheio na lateral de um HB 20 sedan. quem viu se assustou com a tragédia.

O impacto foi tão violento pela velocidade que o Motoboy desenvolvia que o lado do carona ficou totalmente destruído, o rapaz em estado delicado, teve duas paradas respiratórias e foi reanimado pelo dono do HB 20 que ele bateu que é médico e por uma outra médica que passava pelo local eles ficaram se revezando reanimando o paciente até a chegada da ambulância 01 do SAMU.

Jardeson Batista, motorista do HB 20, disse que vinha com 40 por hora, a colisão foi tão forte que o carro dele trafegou por alguns segundo em duas rodas, a bateria da motocicleta foi encontrada a uma distância de 40 metros do local do acidente, Jardeson ressalta que não teve como evitar a colisão agora quer saber quem vai pagar seu prejuízo.

O motorista que perseguia o motoboy se evadiu após testemunhar o que o gesto dele provocou. O batalhão de trânsito e a polícia técnica estiveram na área e agora buscam câmeras de vídeo monitoramento para identificar o condutor do veículo preto.

