Olindina Souza lutou durante mais de 20 dias internada no Hospital Santa Juliana, mas foi vencida pela Covid-19

POR TIÃO MAIA

A professora Olindina Souza, fundadora da antiga Associação dos Professores do Acre (Aspac) e que iria se tornar o Sindicato dos Trabalhadores em educação (Sinteac), morreu, na manhã desta segunda-feira (19), aos 55 anos de idade, vítima da Covid-19. Ela passou cerca de 20 dias internada no Hospital Santa Juliana, em Rio Branco, mas não resistiu à infecção.

Filiado ao PC do B, Olindina Souza era também uma militante da educação e, ao lado de outros profissionais da área, como Almerinda Cunha, Normélia Pinho, Naluh Gouveia e Edvaldo Magalhãess, ajudou a transformar a antiga associação dos professores no maior sindicato do Acre. O deputado Edvaldo Magalhães, ex-presidente do Sinteac e companheiro de militância de Olindina, lamentou sua morte.

Comentários