O Sindicato dos Bancários e Trabalhadores do Ramo Financeiro de Rondônia (Seeb-RO) informou o falecimento de seu presidente, José Pinheiro de Oliveira, aos 53 anos. Ele não resistiu às complicações causadas pela infecção do Coronavírus. O bancário estava internado há 42 dias no Hospital Prontocordis, em Porto Velho.

O velório será neste sábado, na Funerária Dom Bosco (Av. Pinheiro Machado, 1964 – São Cristóvão), de onde partirá um grande cortejo em homenagem ao dirigente sindical. O enterro aconteceu no Cemitério Recanto da Paz, também na capital.

Pinheiro, como era mais conhecido e carinhosamente chamado pelos amigos, era funcionário do Bradesco (Bamerindus – HSBC…) desde 1987. Graduado em Letras/Português e formando em Direito, era dirigente sindical desde 2002. Atuou como diretor de base, conselheiro fiscal, secretário de Saúde, secretário de Finanças e, atualmente, estava no seu terceiro mandato como presidente do SEEB-RO. Também era membro do Comando Nacional dos Bancários e Secretário de Cooperativas da Fetec-CN-CUT até recentemente, quando uma nova diretoria da Federação foi eleita.

“Meu pai foi a tradução do amor, amor que ele empregava em todos os seus atos. Amor não morre e meu pai é amor. Sou filha de um homem forte, que construiu uma história linda, construiu uma família com pessoas de caráter, formou dois filhos, depois de ser o primeiro da sua família a se formar. Foi um bom filho, excelente pai, marido, irmão e amigo, sem contar no profissional apaixonado pela luta sindical, bancário por 35 anos, sindicalista por vocação. Honrou a causa, honrou a família. Vivo ele lutava, descansando ele é símbolo de luta. Sou grata a Deus por ter me dado um pai com características singulares e maravilhosas”, disse, emocionada, a advogada Thays Fernanda Pinheiro Batista de Oliveira, filha do presidente.

