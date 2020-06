Com o novo formato, o intuito é que as informações sejam apresentadas com uma ideia mais real do cenário atual da doença. A análise dos casos e mortes em decorrência da Covid-19 será exposta por data de ocorrência, de forma regionalizada. Isso, de acordo com a pasta, dará a toda a rede de atenção à saúde mais condições de adequação e elaboração de ações mais eficientes contra a doença.

As informações estão disponíveis num serviço para armazenamento e partilha de arquivos chamado Dropbox, que é baseado no conceito de “computação em nuvem”. Na plataforma, os interessados encontraram pastas separadas com os seguintes nomes: Brasil, Estados, Interior, Região Metropolitana e Regiões, onde os dados são apresentados de acordo cada abrangência.

ACESSE AQUI AS INFORMAÇÕES DE CASOS E ÓBITOS

Os dados, que anteriormente eram fornecidos nas coletivas de imprensa, passaram a ser divulgados em plataforma online. Inicialmente, algumas falhas, como atrasos e divergências, foram identificadas, o que rendeu críticas ao novo modelo. No entanto, o Ministério da Saúde emitiu comunicados, onde admitiu falhas técnicas, que teriam sido reparadas.

Paralelamente, foi criada uma base de disseminação de dados abertos. A OpenDATASUS, como é chamada, tem como objetivo disponibilizar as Notificações de Síndrome Gripal Leve, algo em torno de 2,6 milhões de registros, assim como as notificações de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) relacionadas ao COVID-19, através do SIVEP-Gripe.

Ainda de acordo com a pasta, estas ações não foram paralisadas e os dados sempre estiveram à disposição da população, mostrando o comprometimento do Ministério da Saúde com a transparência das informações.