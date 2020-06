A metade do 13º salário dos servidores públicos estaduais deve ser antecipada para o mês de julho. O objetivo é aquecer a economia no momento mais crítico do setor no últimos anos por conta da pandemia de Covid-19 que obrigou o Estado a decretar a proibição de atividades em diferentes setores do comércio.

O governador Gladson Cameli reconhece as dificuldades do atual momento e espera que a antecipação e o próprio pagamento de julho ajude a aquecer o comércio local.

“A equipe econômica me deu um sinal verde. Estou querendo antecipar para dar uma aquecida na economia. O motivo de eu não pagar os outros 50% é porque eu quero deixar para o final do ano para que as famílias possam ter dinheiro. Quem não quiser sacar os 50% vai ter a opção, e eu espero vendo isso com os bancos, de aplicar na poupança.”

