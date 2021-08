Messi vai ganhar R$ 24 mil por hora no PSG; veja valores

O valor do contrato de Lionel Messi assinado com o Paris Saint-Germain não foi divulgado, mas a imprensa europeia já especula que pode chegar aos 35 milhões de euros (o que equivale a R$ 210 milhões) por temporada. Com isso, o jogador ganharia R$ 24 mil por hora.

Já mensalmente, o valor ganho pelo atleta seria de R$ 17,5 milhões. Por dia, ele ganharia R$ 580 mil.

Messi assinou com o clube francês após deixar o Barcelona. O argentino ficará pelo menos dois anos no time de Neymar, mas pode ter o contrato prorrogado.