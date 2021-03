O membro da facção Bonde dos 13, Rafael Souza da Silva, de 19 anos, mais conhecido no mundo do crime como ‘Rafinha’, foi preso na manhã desta quinta-feira (25), no Ramal da Piçarreira, na região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estavam em diligência na região para cumprir o mandado judicial contra o homicida que também é acusado de invadir a residência do presidente da Associação dos Militares e ter ameaçado de morte, apontado uma pistola para a cabeça do PM e roubado uma arma de fogo.

Segundo a DHPP, o mandando de prisão contra ‘Rafinha’ diz respeito a morte de Witallo Leonardo da Silva, de 22 anos, que ocorreu no dia 3 de fevereiro na frente de uma distribuidora na Avenida Sobral, no bairro Sobral.

Ainda segundo a polícia, ‘Rafinha’ já confessou vários roubos e participou de execuções quando era menor de idade. O jovem, no dia 5 de fevereiro, também participou de um roubo de uma motocicleta na rua 26 de julho no Bom Sucesso, na região da Baixada da Sobral, e acabou sendo preso, mas na audiência de custódia recebeu a pena de ficar com uma tornozeleira eletrônica, porém, dias depois, cortou o equipamento e ficou evadido do sistema.

Rafinha agora foi preso novamente e desta vez foi encaminhado para a Delegacia Especializada em Homicídios e será encaminhado para o Presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC).

