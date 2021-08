Mega-Sena acumula de novo e prêmio sobe para R$ 55 milhões

O concurso 2396 da Mega-Sena realizado nesta quarta-feira (4) não teve ganhador e a premiação para o próximo sorteio, no sábado (7), está estimada em R$ 55 milhões.

Os números sorteados foram: 02-03-25-39-42-49.

De acordo com a Caixa, 49 apostas acertaram a Quina e cada uma delas ganhará R$ 81.665,84. Já a Quadra teve 5.934 apostas contempladas, com premiação de R$ 963,36 cada.

O sorteio de sábado será em São Paulo, a partir das 20h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube. Não havendo acertador em qualquer faixa, o valor acumula para o concurso seguinte, na respectiva faixa de premiação.

As apostas podem ser feitas até as 19h de hoje em qualquer lotérica do país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias Caixa (disponível para Android e iOS). Clientes do banco também tem a opção de apostar por meio do Internet Banking Caixa.

O valor de uma aposta simples (6 dezenas) na Mega-Sena é de R$ 4,50.