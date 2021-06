Médico acreano de 35 anos morre de Covid-19 menos de uma semana após ser internado

POR JURUÁ INFORMATIVA

O médico Francisco Jesus Franco da Silva, 35 anos, que estava internado no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul desde a última sexta-feira (28), morreu na tarde desta quinta-feira (03), no Hospital de Campanha de Cruzeiro do Sul. A causa da morte foi Síndrome Respiratória Aguda Grave como consequência da Covid-19 e Dengue grave.

O paciente foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI), na tarde de quarta-feira (02), onde os médicos ainda tentaram intubá-lo na manhã desta quinta-feira, mas ele não resistiu e morreu.

O médico cruzeirense atuava atualmente no Programa Mais Médicos na cidade de Valença, no Piauí, depois de passar pela capital Teresina e também em Rio Branco (AC), onde fez inúmeras amizades.

Jesus deixa a esposa Joana Pimentel, natural do Piauí, e uma legião de amigos e familiares em Cruzeiro do Sul, onde foi sepultado de acordo com o protocolo da Covid-19.