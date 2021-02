A Secretaria de Educação, Cultura e Esportes (SEE), por meio do Departamento de Gestão, inicia, a partir da próxima semana, as matrículas para o ano letivo de 2021, que irá principiar no começo do mês de maio, com aulas híbridas (presenciais e remotas).

O calendário tem abertura com a renovação de matrícula dos alunos que já estão na rede estadual de ensino. É a chamada rematrícula automática, que vai do dia 1º de março ao dia 26. A renovação automática se dá na própria escola, e um dos pais ou responsável precisa comparecer pessoalmente à instituição para confirmar a rematrícula.

Já entre os dias 22 e 31 de março se estende o prazo para a solicitação online de matrículas para alunos novos da educação básica. É o prazo para os que não são das redes municipal ou estadual, mas desejam ingressar na rede estadual de ensino.

Também entre os dias 22 e 31 de março é o prazo para que o aluno faça a solicitação online de transferência interna. São aqueles alunos que já estudam na rede estadual de ensino e desejam continuar, mas querem pleitear uma vaga em outra escola.

O envio da lista dos alunos que serão encaminhados das escolas municipais para as escolas estaduais será realizado entre os dias 19 de abril e 23 de abril. Já o envio da lista dos alunos que serão encaminhados de uma escola para outra dentro da própria rede estadual, entre os dias 29 e 31 de março.

A confirmação e validação das matrículas dos alunos que foram encaminhados das escolas municipais para as escolas estaduais serão entre 26 e 30 de abril. Já a confirmação e validação das matrículas dos alunos que foram encaminhados dentro da própria rede estadual será entre os dias 5 e 9 de abril.

Em relação aos alunos novos, a confirmação e validação das matrículas que foram solicitadas online se dará entre os dias 19 e 21 de abril. E a confirmação e validação das transferências internas solicitadas online, entre os dias 26 e 30 de abril.

Em momento oportuno, a Diretoria de Gestão da SEE irá disponibilizar os links para que alunos, pais e responsáveis possam realizar as matrículas. No primeiro momento, os pais precisam ir pessoalmente às escolas para confirmar a rematrícula dos alunos que já estão na rede.

Veja o calendário de matrículas

– 01/03 a 26/03 – Renovação de matrículas dos alunos da rede estadual de ensino (na própria escola).

– 22/03 a 31/03 – Solicitação online de matrículas para alunos novos da educação básica.

– 22/03 a 31/03 – Solicitação online de transferência interna para os alunos da rede que desejam pleitear vaga em escola diferente da que se encontram matriculados.

– 19/04 a 23/04 – Envio das listas dos alunos que serão encaminhados das escolas municipais para as escolas estaduais.

– 29/03 a 31/03 – Envio da lista dos alunos que serão encaminhados para outra escola dentro da própria rede estadual.

– 26/04 a 30/04 – Confirmação e validação das matrículas dos alunos que foram encaminhados das escolas municipais para as escolas estaduais.

– 05/04 a 09/04 – Confirmação e validação das matrículas dos alunos que foram encaminhados para as escolas da própria rede estadual.

– 19/04 a 21/04 – Confirmação e validação das matrículas dos alunos novos que foram solicitadas online.

– 26/04 a 30/04 – Confirmação e validação das transferências internas solicitadas online.

