Manoel Urbano, Cruzeiro do Sul e Assis Brasil registraram maiores volumes de chuva

Por Wanglézio Braga / Foto: Reprodução

O final de semana foi de muita chuva no Acre. Ao menos, quatro cidades registraram acúmulo grande de volume de chuva. Segundo dados divulgados pelo portal O Tempo Aqui, com base nos dados da Agência Nacional de Águas (ANA), as cidades de Manuel Urbano e Cruzeiro do Sul foram as campeãs do dia.

Nos últimos quatro dias as chuvas no Acre superaram 100 mm, em muitos pontos. Em Manoel Urbano, segundo divulgou o portal, choveu 101 mm. Já em Cruzeiro do Sul 67 mm. Em Assis Brasil, na tríplice fronteira entre Brasil, Bolívia e Peru, o acúmulo foi de 48 mm. Por fim, Feijó registrou 45 mm.

Sobre domingo (07), destaque para a temperatura amena em diversas cidades. A maior temperatura registrada em Brasiléia e em Assis Brasil foi apenas 23° C, devido à onda de frio polar que chegou ao Acre na noite de sábado. Em Rio Branco, o Sol apareceu muito fraco em alguns momentos, mas a temperatura máxima foi 28 °C, sendo que, ao amanhecer desta segunda-feira, era 20,5ºC.

“Tendo em vista as chuvas intensas nos próximos dias, alertamos a população e as autoridades para a possibilidade de transtornos aos moradores de áreas vulneráveis, como rápida inundação de ruas, transbordamentos de córregos, queda de galhos e árvores, danos às edificações e deslizamentos de terra. Assim, é importantíssimo que todos fiquem atentos para evitar maiores prejuízos ou transtornos”, alertou o portal.