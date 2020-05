Por Raimari Cardoso

A major Ana Cássia, comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar do Acre, sediado em Brasiléia, que abrange a 2ª Cia de Policiamento de Xapuri, se manifestou a respeito de matéria publicada pelo ac24horas nesta quinta-feira, 14, que trata sobre a redução do contingente da corporação neste município acreano.

De acordo com a comandante, todos os anos policiais estão indo para a reserva remunerada em vários batalhões da Polícia Militar do Acre, assim como tem havido a inclusão de novos policiais, a exemplo da última turma de soldados que foi incorporada no fim de abril.

Sobre o questionamento feito pela reportagem quanto à possibilidade de reforço do contingente no município de Xapuri, a oficial da Polícia Militar não fez previsão, mas afirmou que estão sendo buscadas novas alternativas para a corporação realizar a missão de servir e proteger a sociedade.

“A diminuição do efetivo do 5° BPM é uma realidade, mas outros mecanismos como hora extra, investimentos em tecnologia de segurança pública e parcerias com as prefeituras no serviço de vídeo monitoramento, vêm sendo utilizados como alternativa para a realização das nossas atividades”, disse.

O último concurso para contratação de soldados da PM aconteceu em 2017. Duzentos dos aprovados foram chamados no fim de abril deste ano e foram imediatamente para as ruas em razão das baixas causadas pela Covid-19. Dos novos policiais que foram destacados para o 5º Batalhão, nenhum foi deslocado para Xapuri, até o momento.

A redução do contingente no município, que já teve cerca de 50 policiais e agora tem menos de 30, causa dificuldades para o policiamento de uma cidade que, além do crescimento da criminalidade que tem sido registrado nos últimos anos, tem um bairro isolado da região central pelo rio Acre, onde não existe nenhum posto de policiamento: a comunidade Sibéria.

