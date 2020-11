Ao menos 66.000 eleitores tem entre 60 e 79 anos no Acre. Na soma, são mais de 14% do eleitorado que pode ir às urnas no próximo dia 15 de novembro em todo o Estado.

Eles fazem parte do grupo de risco da Covid-19, mas nem todos devem sair para votar uma vez que o voto é facultativo depois dos 70 anos de idade.

No entanto, um contingente de 44.809 homens e mulheres até 69 anos devem comparecer às seções eleitorais para exercer o direito e dever do voto.

Os idosos terão preferência mas não exclusividade para votar pela manhã. “O horário preferencial para as pessoas do chamado grupo de risco para a Covid-19, como os idosos, será das 7h às 10h. Ninguém será proibido de votar nesse horário, mas o ideal é que, se possível, quem não for do grupo de risco nem estiver entre as prioridades legais compareça em outro momento, lembrando que o funcionamento das seções se dará das 7h às 17h”, diz o Superior Tribunal Eleitoral.

Além da máscara, é recomendado ao eleitor levar sua própria caneta para assinar o caderno de votação. A Justiça Eleitoral sugere ainda que o eleitor não esteja com crianças ou outros acompanhantes no local de votação. Não será permitido comer, beber ou fazer qualquer atividade que exija a retirada da máscara.

