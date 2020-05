Ele elogiou a postura do governador, destacando o esforço do estado para atravessar a crise de saúde

O advogado Luziel Carvalho afirmou na manhã de hoje (9) usando suas redes sociais, que a tentativa de politizar os impactos da pandemia que atinge o estado do Acre com mais de mil pessoas infectadas, além de preocupante “é no mínimo uma atitude irresponsável”, acrescentou.

Luziel Carvalho é assistente social, elogiou a postura do governador Gladson Cameli destacando o esforço do estado para atravessar a crise de saúde pública.

“Todas as ações de estado mostram que nossos gestores estão sempre um passo à frente. A entrega do INTO é um avanço, mas, exige contrapartida de todos em respeitar as regras orientadas pela organização mundial de saúde” comentou.

Para Luziel não existe economia forte sem as pessoas. Ele disse a empresários que embora o desemprego seja preocupante, “é preciso se colocar no lugar das famílias que já perderam entes queridos para entender a importância do isolamento social”, concluiu.

Pré-candidato a prefeito pelo Solidariedade, Carvalho vem incentivando a população ficar em casa através de suas redes sociais.

