Um grave acidente envolvendo um motociclista e uma linha com cerol quase tirou a vida do jovem Jefferson Lopes de Oliveira, de 22 anos, na tarde deste sábado, 10, na Estrada do Calafate, no bairro Vila Betel, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, Jefferson estava trafegando em sua motocicleta na Estrada do Calafate quando uma linha com cerol o atingiu no pescoço. O jovem sofreu um corte profundo na mão e no pescoço e por pouco a linha não acertou a veia jugular.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada. Paramédicos prestaram os primeiros atendimentos ao motociclista e em seguida o conduziram ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.