Entre os réus estão: Sávio Jó Lima, Sidney da Silva, Iara Soares Mendes e Kennedy dos Santos. Cinco testemunhas foram arroladas para o julgamento. A reportagem tentou contato com as defesas dos réus, mas não obteve retorno até esta publicação.

Sávio Lima chegou a ser considerado foragido, mas acabou preso no início de maio de 2019 quando tentava sair de Rio Branco com droga. Segundo as investigações, Lima contou com a ajuda do irmão, Sidney Silva, e da namorada, Iara Mendes, na execução do crime. Além deles, Kennedy dos Santos é quem dirigia o carro.