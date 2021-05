Juiz classifica como “censura” remoção de entrevista de Luciano Hang em canal de YouTube

O juiz Gilberto Gomes de Oliveira Junior, da Vara Cível da Comarca de Brusque, determinou, nesta quinta-feira, 27, a republicação imediata da entrevista do empresário, Luciano Hang, no canal do YouTube, do programa jornalístico Direto ao Ponto, da Jovem Pan. Na decisão, o juiz definiu a exclusão como censura.

A entrevista foi concedida pelo empresário em 29 de março e a publicação contava com mais de 2,5 milhões de visualizações quando foi retirada da plataforma, na sexta-feira, 21, sem qualquer aviso prévio.

Na decisão, o juiz enfatizou que a exclusão do conteúdo demonstra ofensa ao direito de liberdade de expressão, que é garantido pela Constituição Federal. Diante disso, ele determinou ao Youtube que reative o vídeo nos mesmos links que anteriormente estavam disponíveis, sob pena de multa diária.