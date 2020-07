A jovem Natacha Mesquita do Vale (25), deu entrada no hospital Raimundo Chaar em Brasiléia, por volta das 7h30 deste domingo, após se envolver num acidente na ponte metálica José Augusto, quando tentou passar de moto.

Segundo foi apurado, a jovem passava na ponte sentido Brasiléia/Epitaciolândia, quando teria tentado desviar de um buraco que vem se formando logo na entrada. Por um instante, teria perdido o controle, fazendo com que fosse de encontro a uma das colunas de ferro e bater de frente.

Com o impacto, a jovem caiu no asfalto, sofrendo algumas pequenas escoriações pelo corpo. Socorristas do SAMU e Bombeiros foram acionados até o local e prestaram os devidos socorros, para em seguida ser levada ao hospital, onde receberia os atendimentos, ficando em observação podendo ser liberada no decorrer do dia.

O trânsito na ponte que é de mão única, foi normalizado cerca de meia horas depois.

