Jovem que havia saído de facção é assassinado a tiros em Rio Branco

Por Sandro de Brito

Acre é destaque na emissão da nova carteira de Identidade nacional, o destaque foi referenciado na 7ª Mostra BID BRASIL, um dos mais importantes eventos do segmento de defesa e segurança do país, realizado entre os dias 6 e 8 de dezembro, em Brasília.

Segundo os palestrantes e idealizadores das novas carteiras de identidade, Luiz Spricigo Júnior que é Perito da Polícia Federal e Flávio Soares Sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, ambos, especialistas estão no desenvolvimento da nova Carteira de Identificação Nacional, tanto física quanto no desenvolvimento do aplicativo da Identidade no formato digital no Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Argumentaram durante a Palestra na 7ª Mostra BID BRASIL que o gráfico 1 demonstra que, “em que pese o Rio Grande do Sul atualmente ser o maior emissor da nova Carteira de Identidade Nacional, o estado do Acre foi o Estado pioneiro nessas emissões, e que proporcionalmente ao número de sua população é a unidade da Federação que mais avançou nas emissões no país, sendo destaque eficiência desse serviço à população”.

A Polícia Civil do Estado Acre, por meio do Instituto de Identificação Raimundo Hermínio de Melo (IIRHM) realiza a emissão do documento em todos os 22 municípios além de realizar ações itinerantes que resultou no primeiro silvícola a receber o documento de identificação no Brasil.

Para o Delegado-Geral de Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, o trabalho de atualização de dados no banco nacional de dados do país e o trabalho da equipe do Instituto de identificação do Acre foram fatores preponderantes para que o estado se tornasse referencia na emissão da Carteira de Identidade Nacional (CIN).

“O Acre está na vanguarda com relação a essa prestação de serviço e o trabalho e dedicação da equipe do instituto identificação, em atualizar as informações no banco nacional de dados, teve uma importância muito grande para que o Acre fosse o primeiro Estado a implantar a nova Carteira de Identidade Nacional(CIN) com emissão do documento nos 22 municípios se tornando referencia nacional”, salientou o Delegado-Geral, José Henrique Maciel.

A política para implantação da nova carteira de identidade segue diretrizes do governo federal por meio do Decreto nº 10.977 de 23 de fevereiro 2022, que versa sobre a nova Carteira de Identidade onde adota o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) como registro geral, único e válido para todo o país.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários