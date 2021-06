Jovem que foi ferido a tiros por criminosos em caminhonete no Taquari morre no PS

POR ITHAMAR SOUZA

O jovem Leonardo Lima de Souza, 22 anos, que foi ferido com quatro tiros na tarde desta quarta-feira (2), na rua do Passeio, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco, morreu na Unidade de Terapia Intensiva UTI do pronto-socorro.

Segundo informações da polícia, quatro criminosos que estavam em uma caminhonete branca passaram atirando contra Leonardo que estava em via pública. Após ser baleado, o rapaz correu para dentro da residência da própria avó. O jovem foi atingido por um tiro no braço, um tórax e dois nas costas. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda chegou a ser acionado e encaminhou Leonardo ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde gravíssimo, e o jovem ainda chegou vivo ao hospital e foi levado para o Centro Cirúrgico, após os procedimentos foi levado para a Unidade de Terapia Intensiva UTI, onde horas depois resistiu aos ferimentos e morreu na noite de quarta-feira (2).

A reportagem tentou contato com o batalhão que atendeu a ocorrência , mas não obteve resposta até última atualização desta reportagem. O delegado responsável pelo caso, Cristiano Bastos, da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), disse que um carro que foi roubado do Conselho Tutelar foi apreendido e duas pessoas foram presas.

“Mas, ainda não posso confirmar se estão envolvidos nesse homicídio. Esse caso não poderei falar agora para não prejudicar algumas ações que acontecerão em breve. Mas estamos apurando essa situação”, disse o delegado.

A Polícia Militar tentou procurar pelos autores do crime, mas ninguém foi encontrado até o momento. A motivação do crime, segundo a polícia, seria a guerra entre facções.

O caso continua sendo investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).