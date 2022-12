Investimentos de quase meio bilhão em projetos industriais e bioinsumos amazônicos são discutidos na Suframa

O Ministério da Economia e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) realizaram nesta quarta-feira, 7, a 307ª Reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), na sede da autarquia, em Manaus (AM). No encontro, que marca o encerramento das atividades desse ano, o governo do Acre esteve representado pelo secretário de Estado da Fazenda, Amarísio Freitas.

A ocasião contou com deliberações sobre investimentos estimados no valor de R$ 481,9 milhões em 24 projetos industriais e de serviços. A iniciativa prevê a geração de 644 novos empregos e, com isso, uma maior geração de renda e a potencialização dos negócios.

Isso implica, em média, em um faturamento adicional de 2,88 bilhões de dólares não apenas no Polo Industrial de Manaus (PIM), mas em todos os estados do Brasil, sobretudo os da Região Norte.

Em 2022, ao todo, foram aprovados 201 projetos industriais e de serviços. Trata-se de investimentos que beiram os R$ 6 bilhões e quase 10 mil novos empregos gerados.

“No Acre, não apenas a Fazenda, que hoje é responsável pelo financeiro e orçamento estadual, mas todas as equipes de Gestão, Planejamento, Casa Civil e demais órgãos estaduais, trabalham alinhados em preparar um cenário mais atrativo para novas empresas se instalarem em nosso estado. Nesse desafio, contamos com a Suframa, para que possamos pensar um estado além das gestões políticas; um estado para os acreanos”, disse o secretário da Fazenda do Acre, Amarísio Freitas.

Bioinsumos da Amazônia

Na reunião, também foi apresentado um estudo científico sobre Mapeamento de tecnologias desenvolvidas a partir de bioinsumos da Amazônia, realizada pelo representante da Diretoria de Supervisão e Controle do Ministério da Economia, Mário Morais.

O estudo foi desenvolvido pelo Núcleo de Inteligência em Propriedade Industrial da Suframa, com vistas a conhecer as principais patentes de produtos e tecnologias que utilizam bioinsumos da região amazônica brasileira.

A intenção é que o estudo seja aproveitado em ações de prospecção do novo Centro de Bionegócios da Amazônia (CBA), da Suframa.

Além do secretário Amarísio Freitas, compuseram o dispositivo de honra o secretário especial de Produtividade e Competitividade do Ministério da Economia, Alexandre Ywata, que presidiu a reunião, o superintendente da Suframa, Algacir Polsin, além de representantes de órgãos governamentais, entidades de classe, empresários e parlamentares, entre outros.

Indústria de semicondutores

Ainda como parte da programação da 307ª Reunião Ordinária do CAS, a Suframa promoveu, nessa terça-feira, 6, o fórum Indústria de Semicondutores no Polo Industrial de Manaus: desafios e oportunidades.

A intenção foi alinhar diretrizes estratégicas no contexto do projeto Amazônia 2040: cenários prospectivos e agenda estratégica para o Desenvolvimento.

O evento discutiu a atração de indústrias de semicondutores e a abordagem do perfil de capital intelectual necessário para o fortalecimento desse segmento.

