Into volta a subir número de atendimentos e Acre pode retomar restrições, diz Comitê

O estado do Acre pode voltar a ter medidas mais restritivas nas atividades comerciais daqui a duas semanas, caso o número de novos casos e internações por Covid-19 continuarem aumentando diariamente. O alerta foi dado por membros do Comitê de Acompanhamento Especial da pandemia durante nova classificação de risco divulgada nesta quarta-feira (26).

Após meses caóticos com relação à pandemia, o Acre apresentou uma significativa queda no número de casos, internações e óbitos pela doença, no entanto, vem dando sinais de que a pandemia pode voltar a ter força, caso os índices continuem elevando como vêm demonstrando nos últimos dias.

O diretor do Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into-AC), o médico Oswaldo Leal, disse que a unidade voltou a aumentar o número de atendimentos diários. “Estamos com cerca de 130 atendimentos por dia agora no Into, antes, era de 90. Estamos num novo patamar, apesar de no pico da pandemia termos ficado com 300 atendimentos por dia”, explicou.

Para ele, esse cenário pode indicar uma aproximação mais de uma bandeira restritiva na próxima avaliação. “Para nós do Comitê, é muito claro. Podemos voltar a passar por dificuldades. Tivemos uma segunda onda de muita dificuldade, mais grave que a primeira”, destacou, alertando que uma terceira onda, se ocorrer, deve se apresentar com mais intensidade.