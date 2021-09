Instituto boliviano registra casos da variante colombiana na fronteira com o Acre

Por Wanglézio Braga

Sem muitos detalhes, o Instituto Nacional de Laboratórios de Saúde (INLASA) anunciou que identificou a presença da variante colombiana nos departamentos da Bolívia em Potosí e Pando. Esse último faz fronteira com alguns municípios acreanos como Plácido de Castro, Capixaba, Assis Brasil, Xapuri, Acrelândia, Brasileia e Epitaciolândia.

A variante UM ou (B.1.621) foi identificada na Colômbia, em janeiro de 2021. “A variante Mu foi detectada em pelo menos 39 países, depois de ser identificada pela primeira vez na Colômbia como uma variante circulante, as variantes de interesse não estão associadas a alta mortalidade ou gravidade da doença”, diz o relatório.

O documento da INLASA publicado ontem (07) não informou a quantidade casos em análises e confirmados no departamento de Pando. No entanto, houve destaque também para variantes brasileiras que estão presentes na região. O instituto acredita que a variante brasileira circula em todos os departamentos da Bolívia, o que tem deixado as autoridades em alerta.

Vale lembrar que a Colômbia é o quarto país com mais mortes por milhão de habitantes na América Latina e Caribe e o quinto em número de casos. Aquele país superou a fase mais crítica da pandemia, mas registra dados de cerca de 100 mortes e 2.000 casos diários.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a nova linhagem MU apresenta mutações que poderiam representar um risco de resistência às vacinas, embora ainda seja preciso realizar estudos complementares.