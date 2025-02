Inquérito civil apura dívidas de mais de R$ 2 milhões da Fundhacre com empresas fornecedoras de serviços

Emerson Alves da Silva violou regras do monitoramento eletrônico e foi preso após ser denunciado por integrar quadrilha que roubou carros e sequestrou religiosos em 2023.

O detento Emerson Alves da Silva, réu no processo que apura o roubo de dois veículos de uma casa paroquial em Rio Branco, teve a prisão preventiva decretada nesta terça-feira (11) pelo Juiz Gustavo Sirena, da Vara de Delitos de Roubo e Extorsão. A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Acre (MP-AC), após o acusado violar as regras do monitoramento eletrônico em pelo menos três ocasiões: nos dias 29 e 30 de dezembro de 2023 e no último dia 9 de janeiro.

De acordo com o relatório do MP, na madrugada do dia 29 de dezembro, Emerson foi flagrado em um bar conhecido por ser frequentado por faccionados, na companhia de outros sete monitorados. O descumprimento das condições impostas pela Justiça levou à expedição do mandado de prisão, cumprido na tarde desta quarta-feira (12) por policiais do GIRO (Grupamento de Intervenção Rápida e Ostensiva) na região do Airton Sena.

Emerson foi preso pela primeira vez em 21 de março de 2023, quando integrava uma quadrilha que invadiu uma casa paroquial na Vila Betel. Na ocasião, os criminosos roubaram uma caminhonete S-10 e um carro de passeio, além de sequestrar os padres Mateus Santos e Wesley Loseph e o seminarista Edson Alves. Os religiosos foram levados para uma área de mata e só liberados após a prisão de Emerson, que tentava levar a caminhonete para a Bolívia.

Em dezembro, a Justiça aceitou a denúncia do MP-AC contra Emerson, que agora responde ao processo como réu. A prisão preventiva reforça o combate à reincidência criminal e a aplicação de medidas mais rigorosas para garantir o cumprimento das decisões judiciais.

