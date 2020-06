Enquanto uma minoria procura ficar em casa cumprindo quarentena após a coleta dos exames e aguarda os resultados, ou os que já sabem que estão infectados e são orientados a ficar em casa, alguns não estão se importando em se cuidar e olhar para o próximo.

Recentemente, um vídeo mostrou um caso de irresponsabilidade por parte de um morador do Bairro 28 de Maio em Brasiléia, que mesmo sabendo ser positivo para covid-19 na Capital, veio para a fronteira e ficou passeando pelas ruas até ser descoberto por uma equipe do 5º Batalhão da Polícia Militar do Alto Acre.

Diante do caso, se leva a crer que alguns positivos vêm espalhando o vírus nos bairros e centros comerciais das cidades de Brasiléia e Epitaciolândia. Segundo foi levantado, as Secretarias de Saúde dos dois municípios vêm realizando trabalhos de desinfecção, barreiras sanitárias, coletas e monitoramento junto com o Estado.

O problema fica para alguns casos isolados de pessoas que resolvem sair para a rua entes de cumprir a quarentena. Em alguns relatos com profissionais da área de saúde e de moradores, contam que existem pessoas que deliberadamente estão se expondo pelas ruas.

“A vigilância sanitária junto com os demais da área de saúde estão fazendo seu trabalho, mas, algumas pessoas ainda não se deram conta do que está acontecendo aqui. Tem pessoas morrendo e acho que só vão se dar conta quando alguém próximo morrer por causa do coronavírus”, comentou um funcionário do hospital Raimundo Chaar que não quis se identificar.

O aumento dos casos nas cidades de Epitaciolândia e Brasiléia está assustando com a divulgação de cerca de 245 casos positivos, sendo que quase 10 óbitos já foram registrados nas últimas semanas, sem que deem conta do perigo.

Poucos não sabem que o hospital regional de Brasiléia, vem trabalhando no limite e tem poucos leitos para quatro municípios – Assis Brasil, Brasiléia, Epitaciolândia e Xapuri. Segundo o deputado federal Alan Rick, em poucos dias poderão estar chegando novos respiradores para ampliar o tratamento de quem possa vir precisar.

Durante a manhã desta segunda-feira, dia 8, novas filas em casas lotéricas e bancos ainda são registradas em Brasiléia. O que assusta também, é ver idosos com crianças andando pelas ruas, pessoas aglomeradas batendo papo nas calçadas e alguns ainda são resistentes em usar máscaras de proteção.

Importante destacar que, caso seja descoberto que foi causador de contágio, poderá ser responsabilizado conforme Artigo 131 do Código Penal; “Praticar, com o fim de transmitir a outrem moléstia grave de que está contaminado, ato capaz de produzir o contágio: Pena – reclusão, de um a quatro anos, e multa.”, podendo chegar até 15 anos caso seja causador da morte de alguém intencionalmente.

