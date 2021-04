A proposta de imunização em massa para alcançar uma grande cobertura movimentou diversas cidades acreanas ao longo da última semana. A primeira etapa da “Caravana de Vacinação da Advocacia”, trabalho da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre (CAA/AC) em parceria com a Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Acre (OAB/AC), iniciado na última quarta-feira, 14, foi encerrada em Rio Branco neste sábado, 17, com centenas de pessoas atendidas ao longo de toda manhã. Além de combater o vírus H1N1 para proteger a advocacia acreana contra a gripe, a atividade objetiva auxiliar na batalha contra a Covid-19 nos municípios.

Fora a capital, profissionais de Brasiléia, Epitaciolândia, Xapuri, Plácido de Castro, Sena Madureira, Tarauacá, Feijó e Cruzeiro do Sul receberam o imunizante atendidos por uma equipe de saúde especializada no decorrer da semana. Como forma de garantir a proteção de quem atuou no trabalho e dos que se dirigiram até a sede da OAB/AC e os outros locais de vacinação, todas as recomendações para evitar a propagação do coronavírus foram rigorosamente seguidas.

Ao todo, 340 profissionais foram contemplados em Rio Branco e mais 92 no interior, totalizando 432 advogados. A advogada Vanessa Barbosa foi uma das centenas de pessoas que chegaram cedo à OAB/AC para garantir a imunização. “Todas as ações que a CAA/AC faz são maravilhosas e essa não é diferente. Esse trabalho resguarda muito a gente e também temos otimização no tempo. O atendimento foi muito bom e ágil. Está sendo uma coisa excelente, já garanti minha proteção contra a gripe. Todos estão de parabéns”.

Thiago Poersch, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Acre, avaliou todo o trabalho como positivo, já que a presença dos advogados em cada cidade foi grande. “É extremamente gratificante ver que nossos colegas atenderam ao chamado, principalmente neste momento crítico que enfrentamos desde o ano passado. Estendemos a mão à advocacia e cumprimos o papel da Caixa de Assistência que é de prestar o melhor serviço aos nossos pares. Estou feliz de ver como foi aqui e no interior. Ainda temos muitas ações de saúde ao longo deste ano”, afirma.

Vice-presidente da OAB/AC, Marina Belandi ressaltou o desafio de organizar e promover uma ação desta magnitude em meio à pandemia. Ela considera que o trabalho é importante por ajudar no fortalecimento do sistema imunológico das pessoas vacinadas. “É um ano atípico em que temos que cuidar mais ainda da saúde. A Caixa de Assistência vem promovendo essa oportunidade para a nossa classe com esse e outros brilhantes trabalhos. Embora seja para combater a gripe, a vacina ajudará as pessoas a terem uma saúde mais forte, evitando consequências graves de outras doenças”.

