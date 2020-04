Dois idosos foram levados para a Upa do Segundo Distrito com tosse e sem febre. Limpeza foi feita nessa segunda-feira (13) pelo Depasa em todos os cômodos do asilo.

Por Iryá Rodrigues, G1 AC — Rio Branco Dois internos, de 68 e 85 anos, do mesmo asilo onde o idoso Andre Avelino, de 82 anos, que morreu no sábado (11) com Covid-19 morava, foram internados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito de Rio Branco, unidade referência para atendimento de casos do novo coranavírus, com tosse. O Lar Vicentino Raimunda Odília passou por uma limpeza, nessa segunda-feira (13), feita por equipes do Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento do Acre (Depasa). Segundo a diretora do asilo, Simone Dávila, as limpezas vão continuar sendo feitas no local para evitar a proliferação do vírus. Avelino foi a terceira morte confirmada por Covid-19 no estado do Acre. O exame que comprovou a causa da morte saiu na noite de domingo (12). O idoso contraiu o vírus de uma técnica que trabalha no local que testou positivo para a doença na última quarta (8). O médico responsável pelo asilo, Enoque Pereira de Araújo, disse que os dois idosos transferidos na segunda (13) para a UPA não apresentaram sintomas graves e estavam apenas com tosse.

“Desde o dia 16 de março estamos com várias medidas e, após o óbito do idoso, essas medidas foram intensificadas. Ontem [segunda, 13] à tarde o Depasa esteve lá fazendo a limpeza em todo o prédio, todos os quartos, nos corredores e do lado de fora. Daqui seis dias vão voltar para uma nova limpeza”, afirmou a diretora.

MP acompanha ações

Após a morte do idoso, o Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio das promotorias de Defesa da Saúde e de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Pessoa com Deficiência, tem acompanhado e articulado as medidas de contenção e proteção no abrigo.

A reportagem tentou contato com o promotor Glaucio Shiroma Oshiro, da Defesa da Saúde, mas até última atualização desta reportagem não obteve resposta.

O MP-AC informou que solicitou da Vigilância de Saúde Estadual e a Casa Civil que fosse providenciada a limpeza do asilo. Além disso, o órgão afirmou que está estudando outras medidas de proteção que devem ser aplicadas no abrigo além das que já foram tomadas para evitar o avanço da doença entre os internos.

Covid-19 no Acre

O Acre já tem 90 casos da Covid-19, segundo o novo boletim da Secretaria de Saúde (Sesacre), divulgado nessa segunda (13). O número de mortes também subiu, saindo de 2 para 3.

Além da morte do idoso no Lar dos Vicentinos, Antônia Holanda, de 79 anos, e Maria Lúcia Pismel de Paula, de 75, morreram nos dias 6 e 9 de abril, respectivamente, por complicações após serem diagnosticadas com Covid-19.

Dos 90 casos, 68 são em Rio Branco; 11 em Acrelândia; um no Bujari; sete em Plácido de Castro; um em Porto Acre e Cruzeiro do Sul registrou os dois primeiros casos confirmados. No último boletim, eram 77 casos em todo o estado.

A Saúde diz que dos 90 pacientes, 47 já podem ser considerados recuperados, ou seja, não apresentam mais o vírus no organismo, configurando assim uma taxa de recuperação de 52% dos pacientes.

