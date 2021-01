O governo confirmou que vai vacinar os primeiros acreanos já nesta segunda-feira (18), em cerimônia oficial. O horário ainda não foi definido, uma vez que a equipe aguarda a chegada do governador, que foi a São Paulo buscar 41 mil doses do imunizante produzido pelo Instituto Butantan e liberado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) neste domingo (17).

O governo federal autorizou para 17h, no horário de Brasília, o início da vacinação em todo o país. No entanto, a solenidade no Acre deve acontecer apenas no final da tarde. O local também não foi informado.

Os primeiros vacinados serão dois funcionário da Saúde. Segundo foi apurado pelo sitio ContilNet, conta que o governo pode vacinar um profissional indígena e uma idosa, ambos do grupo de risco.

As primeiras levas da vacina imunizarão 244 idosos, 12.815 indígenas e 6.343 profissionais da saúde, totalizando 19.402 pessoas.

“Com a Coronavac, o plano é adquirir 700 mil doses da vacina e imunizar 350 mil pessoas. Já com a vacina da Oxford, a aquisição será de 500 mil doses e o plano é imunizar 230 mil pessoas”, informou o governo.

Comentários