O idoso Roberto Farias Vidal, de 72 anos, foi encontrado morto dentro de um poço na tarde desta sexta-feira, 9, em uma chácara localizada no Ramal Santa Clara, situada no km 14 da rodovia AC-10, estrada que dá acesso a Porto Acre, ainda na zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de familiares, Roberto estava em sua residência com a esposa, uma cunhada e uma neta, quando resolveu entrar no poço para dar continuidade a escavação com um boca de lobo. O idoso pegou uma escada, colocou dentro do buraco, desceu e começou a passar mal. Roberto ainda gritou pedindo ajuda para os familiares, que procuraram ajuda com os moradores vizinhos. Quando os familiares voltaram para prestar socorro à Marcelo, ele já não respondia mais.

O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e o corpo foi retirado do poço. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Perito em criminalística. O corpo de Roberto foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia. O Corpo de Bombeiros acredita que o idoso pode ter passado mal devido a um gás metano dentro do poço, mas a causa da morte só será revelada após trinta dias, quando sair o laudo pericial.

