A idosa Maria Moreira Borges e o médico Venicius Santos de Souza foram baleados no final da tarde de domingo (17), em uma drogaria num posto de combustíveis no município de Marechal Thaumaturgo, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, a idosa e o médico foram baleados devido uma discussão envolvendo outras três em uma residência. Dois homens identificados como Cristovão Cameli e Cristiano estavam na área da piscina de uma casa e tentaram agredir fisicamente uma terceira pessoa identificada como “Xixico”, que fugiu para não ser agredido.

Furioso, Cristovão pegou um revólver para tentar encontrar e matar Xixico, mas não achou o desafeto. Em um posto de combustíveis, Cristovão encontrou apenas a mãe de Xixico, dona Maria, e atirou contra a idosa que foi atingida de raspão na cabeça, e ainda atingiu o médico Venicius na perna. As vítimas estavam fazendo compras na drogaria no momento em que foram baleadas.

Após a ação, Cristovão fugiu para o rio e usando um barco para atravessar o manancial e se esconder na mata. A polícia ainda não localizou Cristovão.

A idosa e o médico foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados ao hospital de Marechal Thaumaturgo, onde receberam os primeiros atendimentos.

O caso vai ser investigado por agentes da Delegacia de Polícia Civil de Marechal Thaumaturgo.

