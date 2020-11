O Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) informou que a vítima foi assassinada em frente a uma casa que funcionava como boca de fumo na região. Populares que não quiseram se identificar disseram à polícia que Silva era usuário de drogas e ao chegar no local acabou sendo morto a tiros.

Ao ouvirem os disparos, os moradores do local olharam o que tinha acontecido e já viram a vítima caída no chão. Em seguida, um homem deixou a casa com uma mochila nas costas.