A prefeita de Brasileia, Fernanda Hassem reassume com R$ 1.926.526,92, mais R$ 38.293,64 dos precatórios deste ano.

O prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes terá um débito de R$ 1.616.831,18, mais os precatórios desse ano, que já chegam a R$ 56.425,13, Xapuri chega a R$ 978.430,13 e Assis Brasil, com R$ -R$ 259.517,31

A Tribuna

O novo prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom assumirá com uma dívida de precatórios estimada em R$ 15.616.168,64, a se somar aos que vão vencer esse ano, que representam R$ 152.430,14. Importante lembrar que essa dívida foi gerada nas atuais administrações municipais, mas correspondem a uma bola de neve que se agiganta ano a ano sem ser quitada, como manda a lei. Há precatórios vencidos há mais de 20 anos,

O novo prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, herdará um débito projetado de R$ 1.554.260,90, mais R$ 2.671.660,75 dos precatórios a vencer esse ano.

Apenas os municípios de Feijó, Jordão, Manuel Urbano e Porto Walter não possuem nenhuma dívida de precatórios listada na página institucional do Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC).

e a prefeita de Senador Guiomard, Rosana Gomes tem R$ 1.357.391,29, mais R$ 39.513,65 dos precatórios desse ano. O município de Sena Madureira, R$ 1.912.825,48; Capixaba R$1.371.229,53, enquanto no Bujari a quantia é de R$ 1.178.975,47

Os demais municípios estão assim distribuídos: Acrelândia a quantia de R$707.381,21; Plácido de Cas-tro, R$546.768,11; Tarauacá, com R$393.165,24; Porto Acre, com R$178.260,13; Assis Brasil, com R$ -R$ 259.517,31; Mâncio Lima, com R$877.126,54; Mare-chal Thaumaturgo, com R$ 582.520,69; Rodrigues Alves, com R$ 628.704,44 e Santa Rosa do Purus, com R$ 137.017,81.

O presidente do Tribunal de Contas do Estado, conselheiro Cristívão Messias e a diretora da Escola de Contas, conselheira Naluh Gouveia fazem uma live nessa segunda-feira, dia 14 voltada para os gestores e gestoras eleitos para administrar os municípios nos próximos quatro anos. Os novos prefeitos acreanos têm um gran-de desafio pela frente de adequar a gestão municipal a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

Aproximadamente 20 prefeituras gastam acima dos 49% da sua receita corrente líquida, com pessoal, mas o limite prudencial não pode ultrapassar 46,55%.

