Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva recebe novos capacetes

Representantes das OABs de Rondônia e Acre foram recebidos pelo presidente, desembargador Osmar J. Barneze, no edifício-sede do TRT RO/AC, para tratar sobre fortalecimento institucional, projetos e parcerias.

O presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região (TRT RO/AC), desembargador Osmar J. Barneze, recebeu nesta sexta-feira (06), a visita institucional dos presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil, das Seccionais de Rondônia (OAB/RO) e Acre (OAB/AC), Márcio Melo Nogueira e Rodrigo Aiache, respectivamente.

A reunião realizada no edifício-sede do TRT-14, em Porto Velho (RO) teve o objetivo de fortalecer ainda mais as relações entre as instituições, além de debater projetos e parcerias.

Pelo TRT-14 também estiveram presentes no encontro, o juiz auxiliar da Presidência, Augusto Nascimento Carigé, a juíza auxiliar da Corregedoria, Soneane Raquel Dias Loura, o diretor geral do TRT-14, Lélio Lopes Ferreira Júnior e a secretária-geral da Presidência, Tama Mendes Ohira.

Recentemente, o TRT-14 assinou convênio com as Seccionais da OAB de Rondônia e Acre para a instalação do Escritório Corporativo Digital, o primeiro do país. A ação inédita e inovadora permitirá o avanço na ampliação dos mecanismos de acesso à justiça, por meio de um balcão virtual permanente que ficará disponível para qualquer cidadão acessar do celular e tirar suas dúvidas sobre direitos trabalhistas e eventual ajuizamento de ação judicial.

