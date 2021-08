Grupo de bombeiros ganhou R$ 60 milhões em bolão da Mega-Sena

Há cerca de 2 anos, 53 oficiais apostavam juntos, sempre na mesma lotérica em Mogi Mirim, no interior de São Paulo

Depois de dois anos de apostas frequentes, sempre na mesma lotérica de Mogi Mirim, no interior de São Paulo, um grupo de 53 bombeiros conseguiu, enfim, ganhar R$ 60,9 milhões em um bolão da Mega-Sena, no sorteio realizado na última terça-feira (10). Até o momento, no entanto, ninguém apareceu para receber a premiação.

Além da premiação principal, eles ainda acertaram outros dois jogos, duas Quinas, somando mais R$ 85 mil. ao prêmio.