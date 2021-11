Grupo Axé Capoeira realiza projeto “Oportunidades” com parcerias em prol da Cultura em Epitaciolândia

O Grupo Axé Capoeira em parceria com a Associação Cultural e Desportiva Axé Capoeira do Acre, realizou a primeira roda tradicional de capoeira que contou com a participação dos alunos do Projeto “Oportunidades” e faz parte das ações do território cultural “Mais Oportunidades”, a atividade também contou com a presença do Vice prefeito de Epitaciolândia Antônio Soares e da diretora municipal de cultura Enage Peres que contaram com a ilustre presença da equipe da secretaria de cultura da prefeitura de plácido de castro.

“Se torna prazeroso ver grupos como o Axé Capoeira desenvolvendo ações como esta, pois a capoeira reforça a relevância de uma das manifestações populares mais expressivas da cultura brasileira e valoriza ainda mais a nossa cultura.” relatou a diretora municipal de cultura.

O coordenador do Projeto Tacysson Lima destacou a importância da Roda de capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, desta forma é realizado sempre no primeiro sábado de cada mês a “Roda Tradicional de Capoeira”.