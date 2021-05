Governo vai licitar R$ 91 milhões em obras

Assessoria

O governo do Estado, por meio do Deracre, licitará no próximo mês uma série de obras de grande porte, como uma forma de gerar emprego e renda, com investimentos em todo o Estado. Na quinta-feira, o Estado abriu os processos de obras que alcançarão R$ 91 milhões, em emendas parlamentares.

Os projetos contemplam recuperação das estradas vicinais no Estado, construção e melhorias de estruturas, levantamento de pontes, escoamento rural, entre outras atividades que somadas deverão alcançar e beneficiar mais de 600 mil pessoas, além de gerar emprego e renda para centenas de trabalhadores, de forma direta e indireta.

A assinatura das ordens de serviço, no Palácio Rio Branco teve a presença do presidente do presidente do Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (Deracre), Petrônio Antunes, e do deputado federal Alan Rick, um dos proponentes das emendas, além do deputado estadual Pedro Longo e o secretário adjunto de Licitação, Epitácio de Alencar e Silva Neto.

“São recursos extremamente importantes que vão causar uma revolução na vida dessas pessoas, principalmente de área rural, onde os acessos serão recuperados e ganharão melhores opções de trafegabilidade. Mais um resultado da união de esforços entre nossos parlamentares e o governo do Acre pelo bem do nosso povo”, conta Petrônio.

Alan Rick destinou R$ 1,4 milhão para a construção de duas rampas e duas escadarias nas margens do Rio Acre, no município de Porto Acre. Ele também destinou R$ 1,8 milhão para construção de três pontes mistas entre concreto e metal na Estrada Vicinal do Ramal Jarinal, em Rio Branco.

Uma emenda de R$ 24 milhões do senador Marcio Bittar foi destinada para o asfaltamento do Ramal Variante, de Xapuri. Outras emendas do senador, que somam quase R$ 11 milhões são destinadas ao melhoramento de pontos críticos em estradas e ramais vicinais de Sena Madureira e Senador Guiomard. Segundo o Deracre, todos esses projetos por emenda já estão na fase de licitação de empresas.

O restante dos investimentos vem do próprio governo do Estado, na prestação de serviços continuados de locação de veículos pesados, máquinas e equipamentos de terraplanagem com recursos próprios, num valor que ultrapassa R$ 52 milhões. É o seguinte o cronograma de abertura das licitações a cargo do Decracre:

Veja as obras que serão executadas pelo Deracre

Contratação de Pessoa Jurídica (Empresas de Engenharia), para Construção de 2 (Duas) Rampas e 2 (Duas) Escadarias nas Margens do Rio Acre, no município de Porto Acre, com recursos na ordem de R$ 1.499.391,86 – fruto de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Alan Rick – Fonte 200.

Contratação de Pessoa Jurídica (Empresas de Engenharia), para a Prestação de Serviços de Pavimentação Asfáltica do Ramal Variante de Xapuri-AC, com recursos na ordem de R$ 24.834.775,92 – fruto de Emenda Parlamentar do Senador Marcio Bittar – Fonte 200.

Contratação de Pessoa Jurídica (Empresas de Engenharia), para a Construção de 3 (Três) Pontes Mistas (Concreto/Metálica) na Estrada Vicinal Ramal Jarinal no Município de Rio Branco- -AC, com recursos na ordem de R$ 1.835.476,10 – fruto de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Alan Rick – Fonte 200.

Melhoramento de Pontos Críticos em Estradas e Ramais Vicinais do Estado do Acre, nos Municípios de Senador Guiomard na ordem de R$ 2.974.169,46 e Sena Madureira no valor de R$ 8.489.509,55 obtidos através de Emenda Parlamentar do Senador Marcio Bittar – Fonte 200.

Prestação de Serviços Continuados de Locação de Veículos Pesados, Máquina e Equipamentos de Terraplanagem com recursos próprios no valor de R$ 52.107.010,00 – Fonte 100.

No total, serão R$ 91.740.332,89 (Noventa e um milhões e setecentos e quarenta mil e trezentos e trinta e dois reais e oitenta e nove centavos) para gerar emprego e renda. A entrega das ordens de serviços para o melhoramento com recuperação das estradas vicinais no Estado, construção e melhorias de estruturas, construção de pontes, objetivando a melhoria na trafegabilidade, escoamento rural entre outras atividades na região contemplada, buscando assim inúmeros outros benefícios. Com abrangência populacional, aproximada, de 647.595 pessoas.

CRONOGRAMA DAS OBRAS

EMPREGO

Para a execução dessas ações, haverá necessidade de contratação de profissionais nas áreas de Analista de Logística de Transporte, Assistente Administrativo (PCD), Auxiliar Administrativo, Carpinteiro de Obras, Mecânico, Porteiro, Servente de Limpeza, Operador de Máquina Pesada, Apontador, Caçambeiro, Topógrafo, Cozinheiro e Sinalizador, entre outras funções, mobilizando o mercado de trabalho.

Alan Rick vistoria obras e emendas parlamentares em Sena Madureira

O deputado federal Alan Rick visitou sexta-feira Sena Madureira, junto com o presidente regional do Democratas Jairo Cassiano, o presidente do Deracre Petrônio Antunes e o vereador Elvis Dani. Na manhã de sexta-feira esteve rancho marca V5 de Paulo Sérgio e dona Rosália. A propriedade tem capacidade de receber qualquer evento do mundo Country e é uma das maiores arenas de vaquejada, prova do tambor, prova do laço entre outros.

Na sequência, Alan Rick visitou as obras da Estrada Mário Lobão, que passa por uma operação tapa-buraco e será revitalizada e sinalizada. A estrada liga o primeiro e o segundo distrito de Sena Madureira. Trata-se de uma via de acesso ainda bastante precária. O deputado também visitou o local onde será construído o porto do Rio Caeté em Sena Madureira. Foi destinado R$ 1 milhão das emendas parlamentares para realização da obra, que é um sonho antigo da comunidade do município. O Conselho Tutelar de Sena Madureira receberá R$ 120 mil de emenda individual de Alan Rick para aquisição de um veículo, um refrigerador, bebedouro, cadeira para automóvel para transporte de crianças, uma Smart TV e um ar-condicionado portátil.