Governo do Estado realiza pagamento da segunda parcela do 13º no dia 20 e adianta os pagamentos dos servidores

O governo do Estado do Acre, por meio das secretarias de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag) e da Fazenda (Sefaz), realiza o pagamento da segunda parcela do 13º, que estará disponível em conta no dia 20 de dezembro, terça-feira, e antecipa para terça-feira, 27, o pagamento dos servidores públicos ativos referente ao mês de dezembro e para o sábado, 24, o pagamento dos aposentados e pensionistas.

De acordo com o calendário anual de pagamento, divulgado no dia 11 de janeiro deste ano, o pagamento correspondente ao mês de dezembro só estaria disponível em conta no dia 28. Com o adiantamento, serão 52.032 servidores ativos e inativos contemplados com proventos que somam o montante de R$317.184.089,09. E com o pagamento da segunda parcela do 13º serão 50.734 servidores contemplados com um montante de R$107.286.204,20. São mais de R$ 420 milhões de reais entrando em circulação na economia local.

Para maiores informações, os servidores podem acessar a versão digital do contracheque, por meio do endereço eletrônico www.contracheque.ac.gov.br.

