A Secretaria Nacional de Políticas Sobre Drogas (SENAD), com apoio da estrutura organizacional do Estado do Acre, realiza no próximo dia 8 de abril um leilão online de diversos veículos e sucatas.

Horário de Início: às 08 h (horário local do Acre) e 10 h (horário de Brasília); e com término às 10 h (horário local do Acre) e às 12 h (horário de Brasília).

O leilão será feito pelo site, com ofertas enviadas mediante inscrição na mesma plataforma.

Os bens móveis poderão ser visitados e examinados no período de 24 a 31 de março e de 05 a 07 de abril, nos endereços indicados para cada lote ou no pátio do Leiloeiro Público Oficial, com agendamento prévio e locais previstos na edição do Diário Oficial do Acre (DOE) desta segunda-feira (23).

Confira os veículos e sucatas a serem leiloados:

