Governo do Acre lança edital para o maior concurso público da Educação no Estado

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e da Secretaria de Educação e Cultura (SEE), publicou nesta sexta-feira, 20, no Diário Oficial Extra, o edital do maior concurso público já realizado na área de educação no Estado. Com vagas para níveis médio e superior, o concurso busca fortalecer o quadro de servidores da SEE, oferecendo oportunidades tanto para cargos administrativos quanto para professores.

O processo seletivo será conduzido pelo Instituto Nosso Rumo, seguindo as normas estabelecidas pela legislação vigente. O concurso oferece vagas efetivas, além de cadastro de reserva para cargos que poderão surgir dentro do prazo de validade do certame, que é de dois anos, prorrogável por mais dois.

Os cargos oferecidos, distribuídos por município e zona, exigem diferentes níveis de escolaridade e experiência, conforme descrito na Tabela I do edital. A taxa de inscrição para o cargo de nível médio é de R$ 69,79 e para os cargos de nível superior é de R$ 88,98.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Nosso Rumo (www.nossorumo.org.br), entre os dias 26 de setembro e 28 de outubro de 2024, conforme o horário oficial de Rio Branco. Para quem não dispõe de acesso à internet, postos com computadores estarão disponíveis nos municípios de realização das provas.

A aplicação das provas objetivas e discursivas ocorrerá na data provável de 24 de novembro de 2024. Candidatos a cargos de nível superior também passarão por uma prova prática, que consistirá no envio de uma videoaula e um plano de aula, conforme detalhado no edital. Os aprovados no concurso para os cargos de nível médio terão remuneração inicial de R$ 2.361,51, enquanto os professores receberão inicialmente R$ 4.270,21.

“O maior concurso público da área reforça o compromisso do governo com o fortalecimento da rede de ensino e a valorização dos profissionais da educação, oferecendo oportunidades de crescimento e estabilidade para quem já atua ou deseja ingressar no serviço público”, afirma o secretário de Administração, Paulo Roberto Correia.

Para mais informações e acesso ao edital completo, click daqui.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários