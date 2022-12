Governo do Acre antecipa salário dos servidores públicos para este sábado

O Banco do Brasil, umas das instituições mais antigas do país, declarou aberto o edital para as inscrições com mais de 6 mil vagas para o concurso público de “escriturário” subdivididas em “Agente de Tecnologia e Agente Comercial.

A Fundação Cesgranrio foi escolhida para ser a banca organizadora do certame. A quantidade de vagas contempla todos os estados brasileiro mais o Distrito Federal. Das vagas, 5% é destinada a pessoas com deficiência e 20% para pessoas declaradas Negras.

A renumeração inicial é de R$: 3.662,23, com jornadas de trabalho de 30 horas semanais já contando os reajustes estabelecido pela instituição em setembro de 2022.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário ter ao menos 18 anos a contar da data de admissão, estar em dia com as obrigações militares e possuir escolaridade Nivel Médio.

As inscrições poderão ser feita pelo site do Cesgranrio a partir do dia 23 de Dezembro (Clique aqui para acessar), A prova será objetiva com duração de cinco horas que deve ocorrer na data estabelecida pelo certame no dia 23 de Abril de 2023.

Os municipios contemplados no Acre foram EPITACIOLANDIA, PLACIDO DE CASTRO, RIO BRANCO, SENA MADUREIRA, XAPURI, CRUZEIRO DO SUL, FEIJO, MANCIO LIMA e TARAUACA.

