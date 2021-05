Governo articula inauguração da agroindústria de beneficiamento de palmito e pupunha na Bonal

Fixar o homem do campo em sua terra, gerar emprego e renda para as famílias rurais é o projeto do governador Gladson Cameli, por este motivo, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado Produção e Agronegócio (Sepa) e da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict), visitou nesta segunda-feira, 24, a agroindústria Ikiry, que é um projeto de desenvolvimento sustentável que atende 209 famílias na Nova Bonal, localizado no município de Senador Guiomard, a 80 km da capital Rio Branco.

O projeto de assentamento rural do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) tem o objetivo de profissionalizar e fortalecer os produtores rurais da região. A agroindústria será inaugurada no dia 1º de junho. Para que isso seja possível, já foram investidos por meio da Seict e do Incra e também da Cooperativa Central de Comercialização Extrativista do Acre (Cooperacre) aproximadamente R$ 5 milhões para a estruturação da fábrica de beneficiamento de palmito e da pupunha.

“O nosso objetivo aqui é criar meios para desenvolver o funcionamento do projeto de maneira sustentavelmente econômica. Enquanto Secretaria de Produção e Agronegócio, vamos estar sempre presentes, levando apoio aos produtores rurais que vão desde a mecanização das áreas de capoeira, melhoramento de ramais, até a parte de crédito rural e assistência técnica”, disse o secretário de Estado de Produção e Agronegócio do Acre, Nenê Junqueira.

Com a agroindústria em funcionamento, mais de duzentas famílias da região serão beneficiadas, e mais de trinta empregos diretos serão efetivados. Segundo o presidente da Cooperativa Extrativista Coop-Bonal, Raimundo Macedo, a expectativa com a inauguração é tornar o projeto um dos melhores do estado e gerar renda à comunidade local.

“A nossa expectativa aqui é muito boa. Esperamos que com esse apoio que estamos recebendo, possamos nos tornar grandes, sendo conhecidos como um dos maiores projetos sustentáveis do Acre, essa é nossa vontade, porque a inauguração da indústria vai agregar mais recursos, mais renda para as famílias, e isso significa muito para nós produtores da Bonal”, disse Macedo.