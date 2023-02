Governo apoia blocos na preparação para o desfile no Carnaval da Família, no Arena da Floresta

Faltam duas semanas para a realização do Carnaval da Família, no Arena da Floresta, mas os ensaios abertos dos blocos que vão desfilar na terça-feira momesca, movimentam foliões e comunidades tradicionais em Rio Branco.

O governo do Acre, por meio da Secretaria de Indústria, da Ciência, do Comércio, do Empreendedorismo e do Turismo (Seicetur) e a Fundação Elias Mansour, vêm dando apoio logístico nos eventos que visam arrecadar recursos para ajudar na confecção de alegorias e adereços das agremiações. Os blocos também recebem recursos da Fundação Garibaldi Brasil.

No último sábado, 4, o titular da Seicetur, Assurbanipal Mesquita, visitou a quadra do bloco Unidos do Fuxico, no Bola do XV, no Segundo Distrito da capital, prestigiando a IV Feijoada do Unidos do Fuxico. Welington Fraga, presidente da agremiação, disse que os eventos “têm como objetivo arrecadar recursos para que o bloco faça a melhor apresentação”, disse.

Fraga agradeceu o apoio do Estado e a visita do secretário. Para Assurbanipal Mesquita, a iniciativa do bloco é um exemplo a ser seguido na busca de apoio para o desfile de Carnaval. Ele desejou êxito aos foliões durante o desfile. “Esse tipo de iniciativa é interessante e se soma ao que vem sendo ofertado pelo poder público. Parcerias como essa ajudam na criatividade e na beleza que vai para o desfile do carnaval. Desejo sorte aos integrantes do Unidos do Fuxico”, acrescentou o secretário.

Na próxima quarta-feira, dia 8, a Comissão Organizadora do Carnaval da Família reúne os quatro blocos que vão se apresentar no evento do Arena da Floresta para tratar dos últimos detalhes de apresentação, regulamento, segurança e campanhas educativas.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários