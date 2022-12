Governo anuncia pagamento de verbas rescisórias

Cerimônia encerra o processo eleitoral de 2022 e habilita o parlamentar para assumir o cargo de representante do Estado do Acre, em Brasília.

O deputado federal Alan Rick (União-AC) foi diplomado, nesta quinta-feira, 15, pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC) do Acre, como Senador da República. O parlamentar foi eleito para a única vaga à Casa com 154.312 votos.

Acompanhado da esposa Michele, do filho Pedro, da mãe Gorete, das irmãs Mirla, Evelyn e da sogra Conceição, o Senador eleito recebeu o diploma das mãos do Presidente do TRE, Desembargador Francisco Djalma Batista.

Em seu discurso, Alan Rick relembrou sua caminhada, desde a primeira vez que disputou um cargo eleitoral e agradeceu a família, amigos, apoiadores, eleitores, equipe e os trabalhadores da Justiça Eleitoral. “Não poderia deixar de expressar também a minha gratidão aos 154.312 acreanos que me confiaram o mandato de senador da República. No exercício do meu segundo mandato de deputado federal me sinto extremamente honrado diante de mais essa missão: representar o meu estado no Senado Federal. Da mesma forma, posso afirmar, estão os amigos Gemil Júnior e coronel Michel Casagrande, eleitos suplentes. Vencemos! Fizemos uma campanha limpa, apenas com o apoio de Deus, dos amigos leais e do povo acreano.” – disse.

O Presidente do Tribunal, frisou a importância do ato de diplomação dos eleitos. “A diplomação é o ato legal pelo qual a Justiça Eleitoral credencia os eleitos para assumirem e exercerem mandatos eletivos”, encerrou o Desembargador Francisco Djalma.

No evento também foram diplomados o Governador Gladson Camelli, a vice-governadora Mailza Gomes, deputados federais e estaduais eleitos aos quais Alan Rick parabenizou e desejou sucesso em seus mandatos. “Vamos, juntos, fazer um Acre e um Brasil melhor para todos.” – finalizou.

